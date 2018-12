Il commercio elettronico e gli acquisti on-line, stanno cambiando in modo importante le abitudini di vita dei cittadini ed in particolare il modo di fare acquisti delle persone che infatti sempre piu’ spesso comprano merce attraverso internet anziché in negozio visti anche i prezzi a volte piu’ vantaggiosi. Purtroppo pero’, non sempre l’acquisto effettuato in rete va a buon fine e, a fronte del prezzo pagato, l’utente non riceve a casa il bene acquistato o riceve merce avente caratteristiche diverse rispetto a quella desiderata subendo quindi una truffa cosiddetta “on-line”.

Nell’anno in corso, la Polizia Postale di Macerata ha ricevuto ben 150 denunce da parte di cittadini truffati a seguito di acquisti effettuati in rete, a fronte delle quali, dopo complesse e prolungate indagini svolte dalla stessa Polizia Postale, fino ad ora state deferite all’Autorità Giudiziaria 42 persone, mentre i restanti responsabili sono in corso di identificazione.