Tunisino arrestato dalla Polizia per furti ad Ancona

Ieri mattina, nel corso di un controllo finalizzato alla repressione di reati predatori, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno fermato un cittadino tunisino di 52 anni (M.H.), clandestino nel territorio dello Stato e senza fissa dimora.

Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno intercettato mentre si spostava a piedi lungo via Flaminia nei pressi di un condominio e lo hanno fermato perché sospetto.

La perquisizione dava esito positivo in quanto gli veniva rinvenuto un coltello completamente in acciaio (sia lama che manico) della lunghezza di cm. 23 la lama e cm 12 l’impugnatura in violazione della legge che punisce il porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.



I successivi controlli a carico del Tunisino permettevano di accertare che lo stesso era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale de L’Aquila motivo per il quale al termine delle formalità di rito avvenute all’interno degli uffici della Questura, l’uomo veniva tradotto in Carcere a Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.