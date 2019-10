Turismo, Marche presenti al TGG di Rimini

Dopo un anno impegnativo e ricco di soddisfazioni, la Regione Marche rinnova l’appuntamento annuale con la Fiera di Rimini TTG – Travel Experience il principale marketplace del turismo B2B in Italia e manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e all’estero.

Nei tre giorni della fiera, all’interno dello stand ampliato, di circa 400 mq e caratterizzato dal claim , “Marche, endless beauty”,sono previste presentazioni di nuove progettualità e dei principali asset turistici che accompagneranno la promozione delle Marche per tutto il 2020: da Raffaello, con le celebrazioni del V centenario dalla Morte che proprio nel 2020 vedrà il suo culmine con eventi e mostre di livello internazionale allo sport con Vincenzo Nibali, Testimonial per il settore del bike fino al 2021. Il pluricampione di ciclismo presterà la sua immagine per promuovere i percorsi e gli itinerari cicloturistici dell’intero territorio regionale. Al Turismo religioso con il Giubileo Lauretano, che vedrà oltre ad eventi religiosi e militari, anche iniziative di promozione turistica con mostre e proposte culturali che coinvolgeranno l’intera Regione.

Anche il numero degli operatori turistici è aumentato rispetto allo scorso anno, lo stand ospiterà infatti 47 operatori incoming Marche per agevolare l’incontro con gli operatori turistici stranieri.

” Siamo in un anno importante e in una stagione particolarmente fervida – afferma l’assessore al Turismo- Cultura, Moreno Pieroni – a cavallo di celebrazioni che lasceranno un segno nel panorama culturale internazionale. Questa manifestazione è particolarmente significativa sia come periodo che come visibilità per un’efficace promozione della nostra offerta turistica. Vogliamo restituire l’immagine di una regione ricca di tesori e bellezze e di proposte attrattive per ogni fascia di età o esigenza di vacanza, una regione versatile e multiforme in grado di regalare emozioni”

Nella giornata di apertura, alle 12.30 è previsto il saluto del presidente della Regione, Luca Ceriscioli e a seguire vari interventi, tra i quali un talk show con l’assessore Pieroni e due incontri con l’assessore all’Ambiente, Angelo Sciapichetti.