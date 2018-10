Turismo, Marche presenti al TTG dì Rimini

Dal 10 al 12 ottobre la Regione Marche parteciperà al TTG Travel Experience di Rimini, il principale marketplace del turismo B2B in Italia, diventata negli anni la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale.

Nello di stand di 256 mq caratterizzato dal claim “Marche, bellezza infinita”, titolo anche del video promozionale, ospiterà 37 operatori incoming Marche e numerosi eventi di presentazione nell’apposito spazio allestito.

” Le Marche protagoniste in un altro importante appuntamento internazionale per la promozione dell’offerta turistica, con proposte davvero attrattive – spiega l’assessore al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni – legate dal filo rosso della Bellezza Infinita. Saremo in grado, attraverso nuovi prodotti editoriali e promozione di iniziative culturali, destinati a tutte le fasce d’età e di gusti – dai bambini agli anziani- di restituire l’immagine di una regione ricca di suggestioni, piacevoli sorprese e scoperte, densa di bellezza, insomma, che si candida ad essere una destinazione turistica di riferimento non ancorata a univoci segmenti, ma versatile e multiforme nella soddisfazione delle esigenze personalizzate del turista. ”



Lo stand sarà inaugurato il 10 ottobre dall’assessore al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni alle 12.30 e seguirà un nutrito programma di presentazioni: la guida agli eventi di sistema la grande mostra su Lorenzo Lotto e il V centenario di Raffaello, i Cammini storici delle Marche, la prima guida specifica per l’infanzia alla scoperta delle Marche, disponibile in versione cartacea e online. E poi uno Speciale Magiche Marche (Regione e Condenast) edito da CN Traveller, un volume monografico che è molto più di una guida turistica. Infine l’11 ottobre la giornata dedicata alla vocazione della nostra regione per il Bike e Motor Bike e il turismo industriale, quindi due focus sullo Sferisterio e su festival musicali. (ad’e)