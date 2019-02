Ubriaca tenta di accoltellare un uomo a Senigallia

Momenti di paura ieri pomeriggio all’interno di un bar di via Marche ove gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia sono stati chiamati ad intervenire.

Infatti giungeva richiesta di aiuto poiché all’interno venivano segnalati due giovani che avevano litigato in modo violento e si erano scagliati anche contro alcuni avventori del bar.

Data la situazione che si era venuta a creare, due equipaggi del Commissariato di Polizia si precipitavano presso l’esercizio commerciale ed effettivamente rintracciavano i due , un uomo ed una donna, e quest’ultima, in particolare, appariva particolarmente violenta ed aggressiva.



I poliziotti dunque allontanavano i due, anche per evitare contatti con gli altri avventori, ma la donna continuava a gridare ed a inveire contro gli agenti. Quest’ultimi, raccoglievano le informazioni per ricostruire l’accaduto ed emergeva che dopo la lite verbale, la donna si appropriava di un coltello presente nel bar e lo brandiva contro l’uomo con il quale stava litigando.

Di seguito all’intervento effettivamente anche l’uomo confermava il litigio e che la donna lo aveva minacciato con un coltello. Gli agenti, effettuavano un controllo e rinvenivano in possesso della donna il coltello poco prima utilizzato.

Ala luce di quanto accaduto e tenuto conto del grave stato di alterazione legato all’assunzione di sostanze alcoliche, nel frattempo, i poliziotti facevano intervenire il personale del 118 che provvedeva alle cure che, data la gravità e l’evidente stato di alterazione, richiedevano il ricovero in pronto soccorso ove tra l’latro anche gli agenti si recavano per controllare che la donna non si scagliasse contro i sanitari.

In relazione al comportamento tenuto dalla donna e a quanto accertato dagli agenti, la stessa veniva sanzionata per lo stato di ubriachezza e denunciata all’autorità giudiziaria per il possesso dell’arma.