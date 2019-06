Ubriaco causa incidente e scappa, arrestato ad Offagna

Un uomo ubriaco causa un incidente a Offagna e poi fugge cercando di far perdere le sue tracce, venendo però rintracciato dai carabinieri di Collemarino, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

L’uomo si è scontrato con una Fiat 600 ribaltandosi, poi è scappato a piedi senza prestare soccorso all’altra conducente ferita gravemente. Il fatto è venuto verso le 7 sulla Sp del Vallone a Offagna. L’uomo, un 43enne di Polverigi, positivo all’alcoltest superiore a 1,5 g/l, è stato rintracciato dai carabinieri del Norm di Ancona in un’area agricola a 700 metri dal luogo dell’incidente dove cercava di nascondersi tra la vegetazione; è stato arrestato – ai domiciliari – per lesioni personali personali gravi, fuga e omissione di soccorso, guida in stato d’ebbrezza e contromano. Ora attende il giudizio per direttissima. La 55enne che guidava l’altra auto è stata trasferita in gravi condizioni dal 118 agli Ospedali Riuniti di Ancona dov’è ricoverata in prognosi riservata. Il 43enne era uscire dall’abitacolo ed era scappato