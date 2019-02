Uccisione animali, denunciato uomo nel pesarese

Importante operazione delle forze di polizia contro la violenza verso gli animali.

Personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Urbino, al termine di un’attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha denunciato in stato di libertà un urbinate per il reato di uccisione di animali.

Secondo quanto emerso dalle investigazioni dei poliziotti l’uomo, titolare di porto di fucile per uso caccia, dopo aver ucciso a colpi di fucile caricato a pallini due gatti randagi che si aggiravano nei pressi della sua abitazione, si sbarazzava delle carcasse chiudendole all’interno di un sacco di plastica e gettando il tutto nell’immondizia.