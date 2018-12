Marina Marozzi è la nuova segretaria generale della UIL Pensionati Marche. E’ stata eletta questa mattina dal Consiglio regionale della UIL Pensionati, alla presenza del Segretario Generale UIL Pensionati Romano Bellissima e del Segretario Generale UIL Marche Graziano Fioretti.

Il Consiglio si è aperto con il ricordo di Andrea Marini, scomparso il 20 settembre scorso, che aveva guidato la UIL Pensionati delle Marche negli ultimi anni dopo aver ricoperto altri incarichi sindacali nella categoria dei trasporti marittimi. La nuova segretaria, nel ringraziare il Consiglio per la fiducia, si è impegnata a continuare il lavoro svolto dalla precedente segreteria e a rafforzare la presenza del sindacato nel territorio per contribuire a migliorare e incrementare la tutela degli anziani, in particolare nei servizi e nella sanità. Oltre che da Marina Marozzi, la nuova segreteria sarà composta da Sandro Bellagamba e Carlo Santini