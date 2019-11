Un concerto tra musica e poesia dedicato a Dante Alighieri

Dante in Musica con i solisti dell’Accademia d’Arte lirica di Osimo al Museo delle Arti della stampa di Jesi

Un concerto tra musica e poesia, imperniato sulla figura di Dante Alighieri, vedrà impegnati i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo domenica 1 Dicembre alle ore 18.00 al Museo delle Arti della Stampa di Jesi. Il titolo del concerto “Dante in Musica” promette un variegato programma che spazia dalla musica da camera degli autori del Novecento – Mario Castelnuovo Tedesco e Domenico Alaleona – e dell’Ottocento – Ciro Pinsuti, che mette in musica il celebre sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare” – alle pagine degli operisti Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Riccardo Zandonai. Di grandissimo interesse le composizioni che intonano i versi di Dante da Vita Nova e dalla Divina Commedia. Completano il programma alcune arie da opere ispirate al poema dantesco, dove protagonisti sono Francesca da Rimini, Cunizza da Romano e Pia de’ Tolomei. Con la pianista Valeria Picardi ci saranno sei giovani solisti, provenienti da Russia, Georgia, Kazakhstan e Ucraina. ll concerto si inserisce nelle manifestazioni del progetto Patrimonio in scena – Per la diffusione dello spettacolo dal vivo negli Istituti Culturali delle Marche, promosso dal Consorzio Marche Spettacolo: frutto dell’approfondimento della collaborazione tra lo spettacolo dal vivo e le altre istituzioni culturali della regione, a partire da musei, archivi e biblioteche, l’iniziativa prevede dodici appuntamenti aperti al pubblico, in dodici Istituti culturali diffusi su tutto il territorio regionale, da maggio sino a dicembre 2019.