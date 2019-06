Uomo ferito da una trave di legno ad Osimo

Nel primo pomeriggio della giornata di ieri, alle 13.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo (AN) in via Albanelli per soccorrere una persona infortunata.

Per cause in fase di ricostruzione, un anziano alla guida di un trattore agricolo urtava una grossa trave in legno che gli cadeva addosso. I vigili del fuoco in collaborazione con il personale medico del 118, hanno lavorato diverso tempo estricare l’infortunato, veniva trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette, successivamente hanno messo in sicurezza il luogo dell’infortunio. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto esattamente accaduto per appurare la precisa dinamica dell’incidente.