ESSERCI SEMPRE” … questo motto della Polizia di Stato

Questa notte gli uomini della Volante, mentre giravano per le strade della città dormiente, notavano un uomo che appoggiandosi al muro di una abitazione piano piano si accasciava a terra finendo seduto sul marciapiede.

I poliziotti, che in un primo momento pensavano di aver di fronte un malfattore, accertavano poi che l’ uomo era un senza fissa dimora, di origine dominicana, in regola con le norme sul soggiorno, infreddolito e farfugliante frasi sconnesse forse perché per riscaldarsi aveva alzato un po’ troppo il gomito.



Gli agenti compreso immediatamente che quell’uomo aveva bisogno urgente di essere coperto e riscaldato lo accompagnavano in Questura per accertamenti e, dopo averlo rifocillato, gli trovavano un ricovero in una struttura per trascorrere la notte.

Prima di entrare nella struttura l’uomo salutava, benedicendoli per il resto della loro vita, i poliziotti definendoli “spiriti benevoli della notte” anche se, aggiungeva che all’orzo caldo avrebbe preferito un buon bicchiere di spumante!!!