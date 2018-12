Vaccinazioni anti influenzali, ultimi giorni di campagna

Il numero dei casi di influenza in Italia inizia lentamente a crescere e il picco epidemico è previsto nel periodo delle festività natalizie. C’è quindi ancora tempo per correre ai ripari, ma bisogna affrettarsi.

Per sottolineare questa opportunità, la Regione Marche mette a disposizione dei suoi dipendenti, e di chiunque voglia vaccinarsi una ulteriore opportunità.

Da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre, dalle ore 11 alle ore 14, davanti Palazzo Raffaello, sede principale della Regione Marche, sarà possibile vaccinarsi in un ambulatorio mobile, dove sarà presente un medico dei Servizi vaccinali ASUR. All’iniziativa parteciperà anche la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Politecnica delle Marche.



L’influenza è un problema molto rilevante di Sanità pubblica, con un considerevole impatto dal punto di vista epidemiologico, clinico ed economico. Inoltre, la possibilità di complicanze gravi in alcune categorie di soggetti (anziani e persone con malattie croniche) risulta rilevante.

La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze. Inoltre, la vaccinazione antinfluenzale rappresenta un’importante misura di protezione non solo per sé stessi ma anche per chi ci sta intorno, riduce la probabilità di complicanze e riduce il carico dell’assistenza sanitaria (pronto soccorso, ambulatori medici), nei periodi di maggiore affluenza.

In particolare, la vaccinazione è fortemente raccomandata ed effettuata gratuitamente alle persone di età pari o superiore a 65 anni, che sono maggiormente suscettibili e per le quali, ogni anno si registra un eccesso di ricoveri ospedalieri e di mortalità correlati all’influenza. Per questa fascia d’età vaccinarsi è quindi di primaria importanza. Altre categorie per le quali la vaccinazione è fortemente raccomandata sono tutte le persone a rischio di complicazioni che hanno patologie croniche, le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza e il personale sanitario.

È di quest’anno, inoltre, la novità dell’offerta gratuita anche ai donatori di sangue.

Non è tardi per ricorrere alla prevenzione vaccinale. È ancora possibile farlo presso tutti gli ambulatori vaccinali ASUR e presso gli ambulatori dei medici di Medicina Generale. Inoltre, solamente per questa settimana, sarà possibile farlo anche nell’ambulatorio mobile posizionato in via Gentile da Fabriano, davanti Palazzo Raffello della Regione Marche. Un’opportunità in più che può essere sfruttata.