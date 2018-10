La Giunta regionale ha approvato una proposta di legge per nuove disposizioni sulla valutazione d’impatto ambientale (Via). Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente, Angelo Sciapichetti.

“La proposta di legge – informa Sciapichetti – ha l’obiettivo di adeguare le norme regionali alle nuove norme statali ed europee sulla Via. In ottica di semplificazione, anziché modificare la legge regionale attualmente in vigore, ne prevediamo l’abrogazione, sostituendola con un nuovo testo. La proposta prevede il riparto delle competenze tra Regione e Province, disciplina i procedimenti con particolare riferimento a quello per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e definisce gli oneri istruttori, stabilendone anche la destinazione. Ci tengo a sottolineare che questa proposta di legge è stata scritta coinvolgendo le varie strutture organizzative provinciali che svolgono le funzioni di autorità competenti alla Via. Nel corso dei lavori preparatori sono inoltre stati svolti anche incontri con l’Arpam, con l’Asur e con i Carabinieri Forestali. Infine gli uffici della Giunta, nelle scorse settimane, hanno sottoposto la proposta a ordini e collegi professionali, associazioni di categoria e naturalistiche, recependone anche alcune osservazioni”.