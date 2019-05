Vegetazione in fiamme a Contrada Sant’Angelo

Nella tarda mattinata di oggi alle 11.30 circa, i vigli del fuoco sono intervenuti nel Comune di Montecarotto (AN) in SP11 Contrada Sant’Angelo per incendio vegetazione.

Per cause in fase di accertamento sono andati a fuoco circa 7000 mq di vegetazione. I vigili del fuoco hanno lavorato con due squadre e quattro automezzi per spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza tutta la scarpata. Non si segnalano persone coinvolte.

Sono giunte sul posto le forze dell’ordine che hanno effettuato insieme ai VVF i rilievi per capire cosa abbia innescato le fiamme che sono state circoscritte e prontamente domate con danni ingenti ma che potevano essere più gravi.