Vegetazione in fiamme presso le gallerie Serre ad Agignano

Alle 14.45 circa, I vigili del fuoco sono intervenuti a Agignano di Fabriano (AN) nei pressi della galleria delle Serre, per incendio vegetazione.

Per cause accidentali, andavano a fuoco circa 5000 mq di vegetazione selvatica, i vigili del fuoco nonostante il forte vento hanno contenuto e poi spento definitivamente le fiamme altissime. Il personale vigilfuoco è ancora sul posto per la bonifica della zona interessata dall’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.

Sono ovviamente arrivate anche le forze dell’ordine per appurare cosa possa aver portato alle fiamme che fortunatamente sono state domate in tempo evitando guai peggiori.