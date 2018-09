Vela, anche un po’ di Marche nella prossima Coppa America

Un pizzico di Marche sarà probabilmente presente nella nuova avventura italiana nella storica e prestigiosa Coppa America di Vela.

Sembra questo lo scenario prossimo che dunque vedrebbe due sfide nella più antica sfida velica oltre a Luna Rossa.

Si chiamerà Columbus 2021, la barca costruita a Fano. Per ora non si parla di velisti e di parte tecnica anche se è molto probabile che sarà straniero lo skipper che cercherà di portare l’antico Trofeo in mani italiane.



Sara costruirà a Fano e farà anche se la sua casa sarà la Liguria e nello specifico Imperia. Insomma l’Italia avrà un bis oltre a Luna Rossa e ci saranno anche le Marche.

