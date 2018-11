Vela, tempo di premiazioni per gli atleti marchigiani

E’ tempo di bilanci, anche quest’anno positivi, per il movimento velico marchigiano che si appresta a festeggiare i tanti campioni e campionesse di ogni età in occasione di Stelle del Vento nelle Marche. Giunto alla terza edizione, organizzato dal Comitato X Zona FIV – Marche, il gala della vela regionale che celebra atleti, armatori, dirigenti, giudici e operatori della blu economy nel territorio, si svolgerà al salone “Terzo Censi” del CONI Marche sabato 1 dicembre.

Format arricchito da alcune novità, fra cui spicca l’istituzione del “PowerPlast Youth Sailor Award” il premio per celebrare e sostenere i velisti delle Marche fino a 19 anni di età che si sono distinti nella stagione agonistica 2018 a livello nazionale e internazionale. Ai vincitori maschile e femminile di questo premio – assegnato durante la serata – andrà anche un contributo economico di 1.000 euro ciascuno, finanziato dalla PowerPlast (produttore di materiali per vele con sede a Camerano) e finalizzato al sostegno della preparazione dei due atleti nel 2019. A stabilire i vincitori maschile e femminile sarà una giuria prestigiosa, presieduta da Paolo Smerchinich, vice-presidente FIV Marche, e composta da dirigenti CONI, consiglieri nazionali Federvela e componenti del direttivo della Zona.



Sette in tutto (4 maschi e 3 femmine) le candidature individuate dai giurati:

Canditure femminili

– Rebecca Orsetti: la giovanissima promessa della LNI San Banedetto del Tronto ha vinto già da quest’anno (a soli 12 anni) il suo primo titolo italiano nella classe O’Pen Bic Under 13 ai Campionati Italiani Giovanili di Viareggio, imponendosi come uno dei più grandi talenti della vela marchigiana giovanile.

– Giorgia Speciale: oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires lo scorso ottobre e già pluricampionessa iridata nel windsurf corre da sempre con i colori della SEF Stamura.

– Irene Tari: nata a Terracina ma trapiantata nel vivaio del Club Vela Portocivitanova, la 15enne lazial-marchigiana ha vinto la Coppa Italia Kitesurf TT:R e conquistato un quinto posto di tutto rispetto ai campionati mondiali di categoria.

Candidature maschili

– Alessandro Graciotti: alfiere della SEF Stamura e detentore di due titoli italiani Under13, quest’anno si è laureato campione del mondo U15 Windsurf Techno 293 ai mondiali estivi di Liepaja (Lettonia).

– Eugenio Marconi: è stata la più bella ed inaspettata sorpresa dell’anno. Il 17enne dell’AV Senigallia è riuscito nell’impresa di salire nel gradino più alto del podio conquistando il titolo di

Campione del mondo Under 20 di Windsurf freestyle ai campionati mondiali di Fuerteventura (Spagna).

– Simone Scarpetta: da anni nella squadra del Circolo Nautico Sambenedettese, è fresco vincitore dell’Italia Cup Laser 4.7 U15 a Ortona. In forte crescita sotto tutti i punti di vista, fa della costanza il suo punto di forza più grande.

– Rodolfo Silvestrini: ha da poco compiuto 18 anni ma regata con una maturità e una determinazione da far invidia ai più grandi. Il giovane della Lega Navale Italiana Sezione di Porto San Giorgio ha raggiunto quest’anno la quinta posizione ai Campionati Mondiali Giovanili Laser Radial disputati in Germania.

Tifosi di vela, genitori, amici e compagni di squadra potranno votare i loro preferiti online da oggi fino al 30 novembre alle ore 24. Le preferenze del pubblico verranno poi valutate dalla giuria, che il 1 dicembre si riunirà per votare il vincitore e la vincitrice.

“Nata semplicemente con la voglia di stare insieme festeggiando tutti i velisti del territorio, dai più piccoli fino agli armatori più esperti, questa manifestazione è cresciuta senz’altro grazie alla passione del Direttivo e dei suoi sostenitori ma soprattutto grazie al lavoro svolto a mare da molti velisti marchigiani – il commento di Vincenzo Graciotti – Questo ci ha spinti a progettare e realizzare l’evento in modo sempre più qualificato negli ultimi tre anni affinché diventasse un ritratto del nostro movimento velico in cui tutti i componenti si riconoscano e di cui possano sentirsi orgogliosi”

“Il PowerPlast Youth Sailor Award – conclude il presidente FIV Marche – è una iniziativa voluta da Alessandro Gherardi e Piermario Timpanari, fondatori dell’azienda sponsor, per restituire al settore della vela, da cui l’azienda trae i suoi profitti, delle risorse che servano a incentivare la crescita dei talenti velici della regione. Come FIV Marche, abbiamo sposato l’iniziativa, includendola nel programma di Stelle del Vento nelle Marche perché allineata ai nostri obiettivi di rilancio, promozione e sostegno dei tanti bravi velisti Under 19 con azioni concrete. E in questo lavoro, riteniamo fondamentale l’appoggio del pubblico che abbiamo deciso di coinvolgere attivamente, chiamandolo a esprimere online le proprie preferenze fra una rosa di candidati selezionata dalla giuria”.

Per votare online: www.stelledelventomarche.com

Per info: 06.32803614 – xzonafix@baldassaricomunicazione.com – segreteria@decimazona.org