Vendetta porno alla ex, denunciato 53 enne

Stalking da parte di un ex fidanzato nei confronti di una donna in provincia di Fermo.

Un uomo di 53 anni di Porto Sant’Elpidio infatti è stato denunciato dai carabinieri di Fermo per atti persecutori nei confronti della ex e per aver pubblicato sui social foto osé della donna.

La vendetta è scattata quando l’ex compagna ha posto fine alla loro relazione, che era durata dieci anni.



Il 53enne, secondo quanto accertato dagli inquirenti, si faceva inoltre trovare nei luoghi pubblici frequentati dalla donna e la minacciava con lettere anonime.

L’uomo dunque rischia da uno a sei anni di carcere per le norme sul ‘revenge porn’ previste dal Codice rosso