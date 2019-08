Venerdì 30 agosto a Pesaro i funerali di Gianluca Del Monte

L’ex giocatore della Scavolini basket era stato vittima di un incidente d’auto

Si terranno venerdì 30 agosto alle 15.30 in duomo a Pesaro i funerali di Gianluca Del Monte, 61 anni, ex giocatore della Scavolini Basket di Pesaro morto, in un incidente frontale contro un camion mentre era alla guida della propria auto.

Il tragico incidente era avvenuto, martedì 27 agosto, sulla Sp 3 Fogliense in località Bronzo di Sassocorvaro.

Gianluca Del Monte era alla guida di una Ford Fiesta quando si è scontrato con un autoarticolato che trasportava fieno diretto a Sassocorvaro con alla guida un 60enne di Urbino.



L’urto non ha lasciato scampo al conducente della vettura che è morto sul colpo.