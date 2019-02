Vento forte, diversi interventi dei Vvf nell’anconetano

Fortissima ondata di maltempo ha interessato la nostra regionecome era stato dichiarato da tutte le più importanti previsioni meteo nazionale e locali.

Come ampiamente preannunciato le forti raffiche di vento hanno interessato tutta la nostra provincia, sono 50 gli interventi per alberi pericolanti, insegne pericolanti ad altri, effettuati nella giornata.

Ad Ancona i vigili del fuoco sono stati più volte sollecitati al soccorso di diverse situazioni pericolose e potenzialmente pericolose.



Sono intervenuti in via Primo Maggio per rimuovere una grossa insegna abbattuta dal vento, a Jesi diversi interventi per la rimozione di alberi abbattuti dal vento sulle carreggiate delle strade e dunque pericolosi.