Viabilità Marche, le limitazioni di questo fine 2018

Per lavori lungo le strade statali 16 “Adriatica”, 424 “della Val di Cesano” e 433 “di Val d’Aso” e sulle provinciali 3 bis “Folignese” e 4 “Metaurense” saranno in vigore alcune limitazioni alla circolazione.

Sul Raccordo Autostradale “Ascoli – Porto d’Ascoli” sono state invece prorogate le limitazioni già attive. Le province interessate dai provvedimenti sono quelle di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro.



Sulla strada statale 16, per interventi di pulizia della strada, in tratti saltuari tra il km 23,410 e il km 290 sarà attivo il senso unico alternato, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 18:00. I comuni interessati dal provvedimento sono Falconara, Fano, Gabicce Mare, Mondolfo, Montemarciano, Pesaro e Senigallia. La conclusione dei lavori è prevista entro il 31 dicembre.

Fino al 31 gennaio 2019, nella fascia oraria 7:00/18:00 la medesima limitazione sarà in vigore in tratti saltuaridelle statali 424 “della Val di Cesano” e 433 “di Val d’Aso” e delle provinciali 3 bis “Folignese” (NSA 501) e 4 “Metaurense” (NSA 502). Il provvedimento si rende necessario per consentire interventi di potatura degli arbusti. I territori comunali interessati sono Auditore, Cagli, Colbordolo, Corinaldo, Fermignano, Frontone, Lunano, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Montecalvo in Foglia, Pergola, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Lizzola, Sassocorvaro, Tavullia, Tre Castelli, Urbania, Urbino e Valle Foglia.

E’ infine prorogato fino al 28 febbraio 2019 il senso unico alternato istituito in tratti saltuari tra il km 0 e il km 26,000 del Raccordo Autostradale “Ascoli – Porto d’Ascoli”.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.