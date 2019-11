Viabilità Ospedale Fermo, 11 milioni di fondi

Sono cinque gli interventi che la Regione finanzierà con 11 milioni di euro, quota parte del Fondo sviluppo e coesione destinato alle Marche, per migliorare la viabilità e i collegamenti al nuovo Ospedale di Fermo, in località San Claudio di Campiglione.

La Giunta regionale ha approvato la delibera che assegna le risorse agli investimenti previsti. Quattro interventi di miglioramento della viabilità avranno come soggetto sub attuatore la Provincia di Fermo, per un importo complessivo di 7,2 milioni di euro, mentre il nuovo collegamento alla struttura ospedaliera la Regione stessa con gli altri 3,8 milioni disponibili. In capo alla Provincia saranno gli adeguamenti delle strade provinciali 203 “Corta per Torre” (importo 700 mila euro) e 204 “Lungotenna (5 milioni di euro), l’intersezione tra la Provinciale 219 “Ete Morto” e la 9 “Campiglionese” (700 mila euro), oltre alla realizzazione della rotatoria tra la SP 224 “Paludi” e la Strada statale 16 “Adriatica” (800 mila euro).

Gli interventi verranno finanziati secondo le esigenze del cronoprogramma presentato dalla Provincia di Fermo. La Regione sarà invece responsabile della realizzazione della viabilità di collegamento alla nuova struttura ospedaliera, con finanziamenti a carico del bilancio regionale 2019 e 2020. “Rispettiamo gli impegni presi e già annunciati, per rendere la nuova struttura ospedaliera facilmente raggiungibile e funzionale alle esigenze della comunità locale e di tutta l’utenza regionale – sottolinea il presidente Luca Ceriscioli – Il finanziamento degli assi viari è per questo motivo calibrato alla capacità di risposta del nuovo Ospedale”. Secondo l’assessore regionale Fabrizio Cesetti, “le risorse destinate agli interventi hanno una valenza strategica per la sicurezza del territorio e i bisogni di salute dei cittadini vanno soddisfatti partendo dalla semplice e immediata accessibilità al nuovo ospedale”.