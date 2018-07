Viabilità, proseguono i lavori sulla SS76 Val d’Esino

Proseguono gli interventi di Anas per il risanamento del piano viabile sulla rete stradale in gestione nelle Marche.

In particolare, sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” sono in corso gli interventi in un tratto di 5,4 km in corrispondenza dello svincolo di Jesi Est. Da domani, giovedì 19 luglio, il cantiere si sposterà sulla carreggiata opposta.

Per consentire i lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata, mentre lo svincolo di Jesi Est sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Ancona.



Il completamento è previsto entro il 10 agosto quando la situazione tornerà alla normalità.