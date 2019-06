Viabilità, visita del MIT ad Ancona per criticità

Proseguono le visite del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle sedi delle Motorizzazioni. Oggi il Capo dipartimento Trasporti del Mit e il direttore generale territoriale del Nord-Est hanno avuto un incontro con personale e dirigenti di Ancona, Pesaro, Macerata e Ascolti Piceno, che fanno capo alla Motorizzazione di Ancona.

Come per le precedenti visite sui territori, l’incontro di oggi ad Ancona è servito per verificare problematiche e criticità delle direzioni territoriali del Mit.

Tra 15 giorni ci sarà una nuova visita, questa volta negli uffici della Motorizzazione di Firenze per accertarsi delle criticità esistenti nella realtà del capoluogo toscano.