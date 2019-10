Viaggiamo Insieme, sportello sul Tpl per i cittadini

Da mercoledì 16 ottobre sarà attivo, nelle Marche, “Viaggiamo insieme”: lo Sportello gratuito per segnalazioni e suggerimenti sui servizi bus urbani, extraurbani e treni regionali. Gli utenti avranno a disposizione contatti dedicati per le loro osservazioni in merito al trasporto pubblico locale (Tpl). Saranno operativi il “Numero verde del consumatore” 800.405000 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00), il contatto WhatsApp 351.6063270 e la mail segnalazioni.tplmarche@gmail.comEntro il mese di dicembre 2019 sarà anche effettuato il “Monitoraggio sulla qualità percepita”, con la distribuzione di 1.500 questionari per il trasporto ferroviario e di 3.000 per quello automobilistico. Le iniziative avviate sono state promosse dalla Regione Marche, in accordo con le associazioni regionali dei consumatori e utenti, con i gestori del Tpl regionale e locale su ferro e gomma. “Diamo attuazione a disposizioni normative, con un’attenzione particolare rivolta alle esigenze dei cittadini e alla qualità dei servizi garantiti – commenta l’assessore ai Trasporti, Angelo Sciapichetti – Regione, gestori e consumatori si sono riuniti attorno a uno stesso tavolo per monitorare lo svolgimento delle attività, con l’obiettivo di dare risposte, sempre più concrete, agli utenti e adeguate alle loro necessità. Il tavolo tecnico sarà operativo per il prossimo triennio”.





Loading...