Vigili del Fuoco, due soccorsi ad animali in difficoltà

Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi per soccorrere due animali in difficoltà.

Alle 11 circa sono intervenuti a Chiaravalle in un cortile privato di corso Matteotti per un gatto che rimaneva incastrato tra una baracca in lamiera e una mura in cemento armato. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per riuscire a raggiungere il felino, dopo diversi tentativi veniva liberato in buone condizioni fisiche.

Alle 14 circa sono intervenuti in via Esino a Torrette di Ancona per una cagnolina di nome Happy rimaneva bloccata all’interno di una vettura in quanto le serrature delle portiere non funzionavano più. I vigili del fuoco utilizzando delle particolari tecniche sono riusciti ad aprire la vettura e riconsegnare Happy alla proprietaria.