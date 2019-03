Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti incidenti stradali.

Alle ore 17 circa sono intervenuti a Belvedere Ostrense di Ancona in SP 18 via Brancolino, dove una vettura si è scontrata con un autocarro. Nell’impatto la vettura si apriva completamente, il conducente veniva trasportato al pronto soccorso in eliambulanza prima del nostro arrivo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.

Alle 20 circa sono intervenuti ad Agugliano di Ancona in SP 2 via Dell’Industria. Per cause in fase di ricostruzione, ad un autocarro si sganciava il rimorchio, lo stesso finiva contro una Fiat Punto incastrando l’autista al suo interno. Il medico del 118 ne costatava il decesso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Terminati i rilievi di legge e ricevuto il permesso dal magistrato, utilizzando divaricatore e cesoie idrauliche hanno estratto e recuperato il corpo dalle lamiere della vettura.