Vigili del fuoco intervengono per incidente stradale in SS16

Nella tarda mattinata della giornata odierna, alle ore 11,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in SS16 località Castelfidardo per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, una donna settantenne alla guida di una Fiat Punto, perdeva il controllo rovesciandosi diverse volte rimanendo bloccata all’interno della vettura.

I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il parabrezza per farla uscire dalla vettura, affidandola poi alle cure del personale sanitario 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.



La SS16 per circa sessanta minuti è rimasta chiusa al traffico.