Villette in legno in fiamme a Sarnano: nessun ferito

Nella mattinata della giornata odierna sono terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza in contrada Brilli a Sarnano (MC) delle cinque villette con struttura in legno andate a fuoco nel pomeriggio di ieri.

I vigili del fuoco intervenuti da Macerata, Tolentino, Amandola, Camerino e Ascoli, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’incendio. Non si segnalano persone coinvolte. Si sta lavorando per individuare l’origine dell’incendio.

Sono al lavoro anche gli agenti delle forze dell’ordine che sono giunte sul postoperatorio effettuare i rilievi e cercare di capire le cause delle fiamme che sono divampate in quel di Sarnano.