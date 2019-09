Un altro grave episodio di violenza familiare è accaduto questa volta ad Osimo, provincia di Ancona, protagonisti due genitori di origine marocchina.

L’ex marito, gravato di divieto di avvicinamento a moglie e figli, che non vedeva da due anni, cerca di entrare in casa togliendo due pannelli di legno dal portone d’ingresso per utilizzare la maniglia interna di apertura.

La donna si è trovata davanti l’uomo, si è barricata in camera da letto con i tre bambini tutti minorenni e ha chiamato i soccorsi che sono arrivati molto velocemente mettendo fine a questa spiacevole situazione specialmente per i piccoli della famiglia..