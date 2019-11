Violenza sulle donne, presentato Report annuale in Regione

“Sono numeri impressionanti che confermano una vera emergenza nazionale quelli che riguardano la violenza contro le donne, dati arginabili solo con il forte impegno attivo e propositivo di chi riconosce il problema e lavora per la sua soluzione come quello che sta svolgendo quest’aula consiliare insieme all’assessora Manuela Bora e alla Giunta così da permettere un’inversione culturale”: sono le parole del presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, intervenuto oggi al termine della presentazione in Consiglio regionale del ‘Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne’. Un’emergenza nazionale, come è stata definita dal presidente Mattarella, confermata da numeri e statistiche Istat. “Dati sconcertanti – ha aggiunto Ceriscioli – che impongono di svolgere un ampio e importante lavoro quotidiano, su ogni fronte, anche con le nuove generazioni, su aspetti valoriali e con progettualità per abbattere i pregiudizi, come la goccia che scava la roccia in maniera costante e determinata per cambiare lo stato di cose”.

In Aula l’assessora alle Pari opportunità, Manuela Bora, ha delineato il quadro complessivo della situazione che vede 534 donne nel 2018 che si sono rivolte ai Cav rispetto alla 409 del 2017: “Non si tratta di un aumento dei casi – ha detto Bora – ma di una maggiore emersione del fenomeno ancora sommerso e di una più adeguata capacità della Regione di intercettare e offrire risposte appropriate alle donne vittime di violenza”.