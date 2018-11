La Vis Pesaro Calcio Femminile si appresta ad affrontare una nuova avventura nel campionato di Eccellenza Umbria girone A.

Diverse le novità per il club biancorosso, a cominciare dai numeri, che hanno visto raddoppiare le tesserate in rosa, uno staff maggiormente strutturato a servizio del calcio femminile, nuovi volti e tanta voglia di fare bene. Dopo il passaggio alle semifinali in Coppa Italia, domenica 18 novembre via al torneo che vedrà impegnate le vissine a Spoleto contro Picchi San Giacomo Femminile alle ore 15.30. A comporre il Campionato anche Gubbio 1910, S. Sabina, Orvieto FC, Real Deruta, Vis PS Elpidio, Sambenedettese e YFIT Macerata con termine previsto per il 9 giugno. “La nostra missione è toccare quota cento iscritte – confessa il tecnico Daniele Orazi- ci piacerebbe poter partecipare al Campionato Primavera la prossima stagione, un movimento il nostro, in continua crescita, vogliamo ampliarci sempre di piu’.

Crescita anche personale, umana, dell’atleta e del gruppo, con la volontà da parte della società, di portare a conoscenza la comunità della nostra realtà di calcio femminile, anche dando un calcio ai pregiudizi. A livello sportivo non ci poniamo limiti, non abbiamo pressioni societarie, abbiamo una buona squadra che siamo certi saprà togliersi tante soddisfazioni e perché no, provare a vincere il campionato, siamo molto fiduciosi. Un grazie poi al Presidente Roberto Bizzocchi ed Eva Garden per la grande opportunità che sta dando a me, alle ragazze e soprattutto al calcio femminile”. L’organigramma prima squadra si compone dei tecnici Daniele Orazi, Alberto Cavoli Team Manager, Cesarotti Omar Preparatore Portieri, Giulia Raspugli Massaggiatrice. Spazio poi anche alla green line con U15 diretta da Martina Vagnini coadiuvata da Martina Ciamaglia anche allenatrice U12, Alberto Cavoli Team Manager assieme a Daniele Orazi e Noemi Graffeo Addetta Stampa. Gli allenamenti si svolgono il mercoledì e venerdì dalle 20 alle sul campo di Villa Fastiggi, U15 il lunedì, mercoledì e venerdì ore 17.30-19.30 mentre l’U12 svolge due allenamenti con i gruppi di pari età maschili e il mercoledì dalle 17.30 tutti assieme a Villa Fastiggi. Rosa: Portieri: Michela Maroccini, Greta Bailetti. Difensori:Elena Venerandicapitano, Benedetta Baioni, Elisa Marcucci, Elisa Santi, Giulia Gambini, Federica Cataluffi, Elena Signoracci, Martina Ciamaglia, Giorgia Magnoni, Alice Romanini. Centrocampisti: Alessia Ferri, Chiara Bellucci, Elisa Gentilucci, Giorgia Capriotti, Isabella Jimenez Sepulveda, Manuela Errighi, Valentina Livi, Giulia Radi, Giulia Lee, Attaccanti: Annika Marchionni, Chiara Cinti, Daniela Venturini, Elena Malerba, Sara Fabi, Valentina Jimenez Sepulveda, Martina Vagnini, Ghizlane Karouit. Hanno lasciato la casacca biancorossa: Gloria Silvestri, Alessia Acone, Alice Parma, Flavia Ruggeri, Miriana Cerguzia, Giorgia Fera.