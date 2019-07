Volley, 1500 abbonamenti già comprati dai tifosi Lube

Continua il successo della campagna abbonamenti 2019-20 “Nessun Dorma”: dopo il sorpasso della quota 1000 già centrato a metà luglio, un’altra impennata nei numeri di vendita si è avuto nel corso del ritiro della Nazionale italiana all’Eurosuole Forum, soprattutto a ridosso della chiusura della fase di prelazione. Passione ed entusiasmo che hanno permesso di sfondare anche quota 1500: il record di 1700 abbonati raggiunto nella scorsa stagione è sempre più vicino, quando mancano ancora 3 mesi alle prime gare ufficiali della Cucine Lube Civitanova.

COME ACQUISTARE L’ABBONAMENTO E GLI ORARI BIGLIETTERIA DI AGOSTO

– Vendita tessere presso l’Eurosuole Forum fino a venerdì 2 agosto con orario 17.00-19.30, chiuso dal 3 al 25 agosto, riapertura da lunedì 26 agosto.



– Possibilità di acquisto dell’abbonamento in qualsiasi momento online (lubevolley.vivaticket.it) e nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia (escluso VIP, Pacchetto Famiglia e Lube nel Cuore). La ricevuta di acquisto dovrà essere cambiata con la relativa tessera di abbonamento presso l’Eurosuole Forum entro la prima gara in abbonamento.

– In caso di furto, smarrimento o deterioramento in base alle leggi vigenti la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita

– Promozione pacchetto famiglia: il secondo abbonamento a prezzo ridotto a scelta per coniuge o figlio Over 18

I PACCHETTI E I PREZZI

– VIP (abbonamento colore celeste) ingresso a tutte le gare stagionali, posto nel settore B centralissimo dietro alle panchine, parcheggio riservato, ingresso privato, buffet pre-gara in sala hospitality, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 800 euro prezzo unico.

– PREMIUM (abbonamento colore rosso) settore B centralissimo dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 500 Euro Intero e 410 Euro Ridotto

– GOLD (abbonamento colore giallo) posto nei due settori laterali A-C dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 320 Euro Intero e 260 Euro Ridotto

– TRIBUNA (abbonamento colore blu) posto nei settori G-H-I della tribuna dietro al primo arbitro: All-In 250 Euro Intero e 210 Euro Ridotto

– GRADINATA (abbonamento colore verde) posto nel settore M nella parte centrale del lato corto del campo opposto all’ingresso: All-In 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto

– GRADINATA LNC (abbonamento colore verde riservato ad iscritti Club “Lube nel Cuore”) posto nel settore E nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: All-In 150 Euro Intero e 130 Euro Ridotto

– CURVA (abbonamento colore arancione) posto non numerato nei settori D-F-N: All-In 160 Euro Intero e 130 Euro Ridotto

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

POSSIBILITÀ DI ACQUISTO A RATE CON IL SERVIZIO RICARICONTO DI UBI BANCA

UBI Banca, Official Bank di Volley LUBE, offre ai tifosi della squadra la possibilità di acquistare l’abbonamento in totale serenità, tramite il nuovo servizio Ricariconto ®. Tutti i titolari di un conto corrente UBI Banca potranno infatti rateizzare l’acquisto dell’abbonamento LUBE in comode rate mensili sottoscrivendo gratuitamente in filiale il servizio.La rateizzazione può essere effettuata in autonomia in pochi passaggi, anche tramite app o internet banking, scegliendo tra le opzioni disponibili l’importo desiderato in base alla durata, da un minimo di 3 a un massimo di 25 mesi, per spese superiori a 250€. RicariConto® è a canone zero, non ha costi di attivazione né tasso d’interesse, ma una commissione fissa in funzione della durata e dell’importo del piano di rimborso. Maggiori informazioni sul servizio e su tutti gli altri prodotti di UBI Banca sono disponibili sul sito ubibanca.com.