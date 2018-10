Volley, allenamenti Lube a ranghi completi

La Cucine Lube Civitanova è da oggi al completo. Dopo la conclusione del Mondiale 2018 i tre atleti biancorossi impegnati nel torneo iridato, Osmany Juantorena ed Enrico Cester (Italia) e Bruno Rezende (Brasile), quest’ultimo reduce dalla medaglia d’argento conquistata ieri a Torino, sono arrivati a Civitanova e nel pomeriggio odierno hanno raggiunto i compagni di squadra al lavoro dallo scorso 20 agosto all’Eurosuole Forum.

Per Juantorena e Cester, che hanno giocato l’ultima partita in Nazionale venerdì scorso, subito appuntamento in palestra con una seduta di pesi. Per Bruno, invece, in campo anche ieri con il Brasile, soltanto una chiacchierata e un primo contatto con l’ambiente biancorosso: per il regista brasiliano sarà domani il primo allenamento con la maglia Lube.

Sono gli ultimi giorni prima dell’inizio ufficiale della stagione 2018-2019. Da sabato e domenica, infatti, si inizia a fare sul serio con la Final Four di Supercoppa italiana che vedrà Stankovic e compagni impegnati al PalaBarton di Perugia: sabato (ore 19.30) la Semifinale contro la Azimut Leo Shoes Modena.



Il programma della settimana dall’1 al 7 ottobre

Lunedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Martedì: Tecnica – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Pesi – Tecnica

Venerdì: Riposo – Tecnica/Viaggio

Sabato: Tecnica – Semifinale Supercoppa vs Modena (ore 19.30, PalaBarton Perugia)

Domenica: Tecnica – Finale 1° o 3° posto Supercoppa (PalaBarton Perugia)