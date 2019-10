Volley, ancora una vittoria per Lube contro Ravenna

Secondo test in 24 ore per la Cucine Lube Civitanova con la Consar Ravenna: dopo il 3-1 a favore dei biancorossi nell’allenamento congiunto disputato ieri, oggi pomeriggio il bis sempre all’Eurosuole Forum. Risultato finale un insolito 4-0 per i cucinieri, visto che al termine del teezo set le due formazioni hanno giocato un parziale supplementare.

Coach Fefè De Giorgi oggi schiera Huang-Rychlicki palleggiatore-opposto, Simon-Diamantini al centro, Juantorena-Kovar in banda e Marchisio libero: test disputato con sistema di punteggio normale, 4 set tutti vinti dai campioni d’Italia in una gara a tratti tirata e con protagonista la battuta biancorossa (13 ace). Dal terzo set spazio a Massari per Juantorena e nel quarto set supplementare, che i due tecnici hanno fatto giocare per prolungare l’allenamento congiunto, in campo anche il beacher Ingrosso e il giovane Sanfilippo.

Il secondo test con Ravenna ha chiuso un’altra settimana di lavoro per la Cucine Lube Civitanova: lunedì il ritorno in palestra con una seduta di pesi al mattino e di tecnica al pomeriggio.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 10, Marchisio (L), Juantorena 8, Massari 11, Rychlicki 22, Diamantini 8, Simon 8, Larizza, Huang 2, Sanfilippo 1, Ingrosso 1. All. De Giorgi

CONSAR RAVENNA: Stefani 14, Cortesia 1, Ter Horst 18, Kovacic (L), Saitta 2, Recine 19, Grozdanov 4, Bortolozzo 1, Marchini (L), Frascio 1, Alonso 7, Dante n.e., Aleks. All. Bonitta.

Parziali: 25-22, 26-24, 28-26, 25-20

Cucine Lube: 14 battute sbagliate, 13 aces, 6 muri vincenti, 45% in attacco, 59% in ricezione (31% perfette). Ravenna: 20 b.s., 2 ace, 10 m.v. 49% in attacco, 43% in ricezione (23% perfette).