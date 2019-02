Volley, aperta la prevendita Lube per la sfida di Champions

A.S. Volley Lube informa che da mercoledì 20 febbraio (ore 10) apre la prevendita biglietti per la gara di Champions League che la Cucine Lube Civitanova giocherà all’Eurosuole Forum contro i polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle mercoledì 27 gennaio alle ore 20.30, sesta e ultima giornata della fase a gironi della massima competizione europea. Sono validi gli abbonamenti.

PREVENDITA VIVATICKET ONLINE E NEI PUNTI VENDITA

È possibile acquistare da mercoledì 20 febbraio (ore 10) in prevendita i biglietti per il match della Cucine Lube Civitanova. Due le modalità: acquisto online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi acquista il biglietto online, inoltre, potrà stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di ingresso senza dover passare dal botteghino.



VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova da lunedì 25 febbraio tutti i giorni con orario 17.00-19.30 (mercoledì 27, giorno della gara, anche mattino 10.00-13.00). Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

PREZZI BIGLIETTI

PREMIUM (settore B):

Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 30 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C)

Biglietto numerato: 30 Euro Intero, 20 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I):

Biglietto numerato: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

GRADINATA (settore M):

Biglietto numerato: 16 Euro Intero, 12 Euro Ridotto*

CURVA (settori D-F-L-N):

Biglietto non numerato: 14 Euro Intero, 10 Euro Ridotto*

*ridotto Under 18 e Over 65