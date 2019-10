Volley, avvio Superlega: esordio per Lube contro Piacenza

Primo appuntamento di una stagione davvero intensa e ricca di appuntamenti per la Cucine Lube Civitanova: sono passati cinque mesi da quel magico maggio che ci ha regalato la fantastica doppietta Scudetto-Champions League e l’Eurosuole Forum è pronto a riaprire le porte per la prima giornata di andata di SuperLega. Domenica (ore 16.00, diretta Rai Sport) dall’altra parte della rete ci sarà la Gas Sales Piacenza(un ritorno per la città emiliana nel massimo campionato) del centrale serbo Dragan Stankovic, il capitano delle ultime vittorie cuciniere che, dopo nove stagioni passate con la maglia biancorossa, torna all’Eurosuole Forum e per la prima volta in campo da avversario. Sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi arrivi in casa Cucine Lube Civitanova, subito in una sfida tosta contro un Piacenza che può contare sugli azzurri Kooy e Nelli (anche loro appena rientrati dal Giappone così come 6 cucinieri) e su un nome storico del mondo del volley come Andrea Gardini in panchina.

Biglietti ancora disponibili

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sitolubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Gas Sales Piacenza

La nuova società piacentina, che ha riportato una storica città del volley subito nel massimo campionato, ha affidato la panchina a coach Andrea Gardini. Pur essendo una neo-promossa, in campo può schierare una formazione di assoluto valore: al centro il grande ex di turno, Dragan Stankovic, insieme all’altro serbo Krsmanovic, in regia l’argentino Cavanna in diagonale con Nelli, in banda l’italo-olandese Kooy insieme a Berger (con l’alternativa Botto), il libero è Scanferla.

Venticinquesima stagione consecutiva nel massimo campionato per la Lube Volley

Quella che inizia domenica sarà l’avventura numero 25 della Cucine Lube Civitanova nel massimo campionato italiano, tra Serie A1 e SuperLega. Si tratta di una delle società più longeve della storia del volley, dal 1995 in poi il Club biancorosso ha sempre militato ai vertici della pallavolo italiana.

Parla Osmany Juantorena (schiacciatore Cucine Lube Civitanova)

“Iniziamo la stagione da campioni d’Italia e d’Europa in carica, sicuramente un grande orgoglio poterlo fare di fronte ai nostri tifosi. Ci attende una partita subito molto complicata, Piacenza è un’ottima squadra che può vantare in rosa giocatori di assoluto valore, gran parte di loro lavora insieme già da tempo mentre noi ci siamo ritrovati tutti soltanto in questi giorni. Sarà importante approcciare bene la gara e cercare di trovare subito un buon livello di gioco per regalare subito la prima soddisfazione ai tanti che sono certo verranno a sostenerci all’Eurosuole Forum”.

Parla Dragan Stankovic (centrale Gas Sales Piacenza)

“La sfida di domenica contro Civitanova non sarà sicuramente facile: andiamo in casa dai Campioni in carica. Sarà una partita difficile contro una squadra forte. Da parte nostra vogliamo dare il nostro massimo: durante la preparazione non eravamo al completo, così come la Lube, e questo aspetto può far sì che esca una partita interessante. Dipenderà tanto da noi e da come scenderemo in campo. Civitanova come ogni anno fa una squadra per vincere e per essere competitiva in tutte le competizioni, anche quest’anno non sarà da meno. Hanno una rosa di alta qualità, con due squadre da mettere in campo. Sarò difficile ma noi ci proveremo fino alla fine”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza

La prima giornata di andata sarà diretta da Ilaria Vagni di Perugia e Giuseppe Curto di Gorizia.

Prima volta con il nuovo Club piacentino

Le due formazioni si affrontano per la prima volta, vista la recentissima nascita della nuova società di Piacenza. Considerando invece le sfide contro squadre della città emiliana, si tratterebbe del match numero 49.

Gli ex di turno

Dragan Stankovic a Civitanova dal 2010 al 2019, Alessandro Fei a Civitanova dal 1998 al 2001 e dal 2014 al 2016, Dick Kooy a Civitanova nel 2012-2013 (dal 22/11/12).

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Bruno Mossa De Rezende – 2 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Alessandro Fei – 11 attacchi vincenti ai 6000 (Gas Sales Piacenza).

In Carriera: Osmany Juantorena – 21 punti ai 4000, Simon Robertlandy – 1 partita giocata alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Iacopo Botto – 13 punti ai 2900, Gabriele Nelli – 4 battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati con ampio post partita (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television con la telecronaca di Gianluca Pascucci (canale 210 digitale terrestre).