Volley, bagno di folla per la presentazione Lube di Anzani

Bagno di folla in riva al mare per Simone Anzani: “Che entusiasmo!”

Primo contatto con Civitanova e grande entusiasmo per Simone Anzani, presentato stasera a stampa e tifosi nello splendido scenario della spiaggia civitanovese, in riva al mare presso lo chalet Cala Maretto. Tanta gente ad accogliere il centrale azzurro, il primo nuovo arrivo in casa Cucine Lube Civitanova ad essere conosciuto da vicino da appassionati e non solo.

“Grazie dell’ospitalità in questo bellissimo posto – dice Simone Anzani dopo il bagno di folla per la sua presentazione ufficiale – ringrazio tutti i tifosi, sono davvero emozionato perché non mi aspettavo tanta gente e un entusiasmo così. Avrò di sicuro una spinta in più per la mia nuova avventura in maglia Cucine Lube Civitanova. Giocherò con lo scudetto sul petto, un onore, so che ripetersi non è facile e ogni stagione fa storia a sé ma bisogna essere consapevoli delle nostre possibilità, possiamo fare ottime cose. Ci prefisseremo degli obiettivi e cercheremo in ogni modo di raggiungerli. La volontà di vestire questa maglia è stata forte, da parte mia in particolare: non ci ho pensato su più di tanto dopo una chiamata ricevuta da un Club di grandi ambizioni come la Cucine Lube Civitanova. Sono gasatissimo e non vedo l’ora di iniziare”.



La presidente Simona Sileoni e il ds Giuseppe Cormio hanno sottolineato la forte volontà del Club di portare in biancorosso un giocatore importante come Anzani e la soddisfazione per aver concluso con estrema rapidità l’accordo.

L’ad biancorosso Albino Massaccesi e l’assessore allo sport del Comune di Civitanova Marche, Maika Gabellieri, hanno parlato inoltre del valore e dell’importanza di avere la Nazionale azzurra in ritiro per 20 giorni a Civitanova Marche, un evento storico per la società e per la città. E tra gli azzurri ci sarà, naturalmente, anche Simone Anzani che avrà così modo di prendere ancora meglio contatto con la sua nuova realtà.