Volley, boom di pubblico a Civitanova per la Nazionale

Si è chiusa stamattina con l’ultimo allenamento degli azzurri all’Eurosuole Forum l’avventura della Nazionale italiana a Civitanova.

Due collegiali e il test match con la Slovenia che hanno fatto registrare un grande entusiasmo in città e non solo: tanto pubblico agli allenamenti a porte aperte e uno splendido palasport tutto esaurito (4000 spettatori) nell’amichevole andata in scena ieri sera di fronte alle telecamere di Rai Sport.

Un successo a tutto tondo anche per la Lube Volley che ha organizzato l’evento in stretta collaborazione con lo staff della Federazione Italiana Pallavolo. Venti giorni che resteranno nella storia del Club e della città per la prima assoluta dell’Italvolley a Civitanova Marche. Un ringraziamento va anche agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di tutto questo.



Ora l’Eurosuole Forum, dopo l’apertura speciale estiva tutta dedicata gli azzurri, torna a chiudere i suoi battenti in attesa della ripresa della stagione 2019-20 dei campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova. Appuntamento a fine agosto, nei prossimi giorni saranno definiti data e programmi del raduno dei cucinieri che torneranno al lavoro sotto la guida di Fefè De Giorgi dopo circa tre mesi dall’ultima gara ufficiale, la trionfale finalissima di Champions League di Berlino.