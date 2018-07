Volley, boom di vendite di abbonamenti della Lube

E’ scoppiata la Lube-mania. Grazie all’effetto “dream team” vola sempre più in alto la campagna abbonamenti per seguire la Cucine Lube Civitanova nella stagione 2018-2019.

Nella giornata di ieri, prima data utile per sottoscrivere le tessere dopo l’annuncio del colpo Simon e la chiusura del volley mercato, il botteghino dell’Eurosuole Forum ha fatto registrare code per tutto il pomeriggio, con oltre 200 abbonamenti sottoscritti in poche ore.

Ricordiamo la possibilità di acquistare l’abbonamento All-In, che permette di vedere tutte le gare della stagione (comprese Semifinali e Finali Play Off, Quarti e Semifinali di Champions League) a prezzi davvero convenienti, a metà prezzo rispetto all’acquisto del singolo biglietto per ogni gara. L’abbonamento standard, inoltre, è stato lasciato con gli stessi identici costi della scorsa stagione. Prezzi della campagna abbonamenti che, dunque, si distinguono anche per essere molto più bassi rispetto alle dirette concorrenti del prossimo campionato di SuperLega: addirittura a Civitanova, per fare un esempio, si potrà seguire l’intera stagione in grandinata tifosi ad un costo di abbonamento fino a tre volte più basso di quello applicato da alcune rivali del massimo campionato italiano.



Venerdì 20 e sabato 21 luglio (orari giov-ven 17-19.30, sab 10-13 e 17-19.30) sono gli ultimi due giorni utili per esercitare la prelazione per i vecchi abbonati, ricordando che i posti non in prelazione sono già disponibili in vendita libera. Da lunedì 23 i posti non confermati dagli abbonati saranno rimessi in vendita: possibilità di acquisto online su lubevolley.vivaticket.it (pagina appositamente creata per la vendita di abbonamenti e biglietti della società biancorossa), oppure al botteghino dell’Eurosuole Forum dal giovedì al sabato (vedi sopra gli orari).