Volley, campagna abbonamenti al via per la Grottazzolina

Semplice e diretto, questo in estrema sintesi il concetto espresso dal claim che dà il via alla campagna abbonamenti della stagione 2019-20 in casa M&G Scuola Pallavolo, per quel che concerne la Serie A: #cresciAmoinsieme.

Un “motto”, sotto forma di hashtag, che in realtà è già partito in sede di presentazione dei singoli elementi che comporranno il roster della squadra, e che trae ancora più forza proprio in sede di campagna abbonamenti, il momento per eccellenza dedicato ai tifosi più fedeli, quelli che dimostrano il loro affetto in maniera incondizionata “rispondendo presente a prescindere”.

Nuova stagione, nuovo campionato e nuova categoria hanno portato la società a prendere una nuova direzione, di forte inclusione al fine di coinvolgere quanti più appassionati possibili, invitandoli a sostenere una squadra che comunque ha tutta l’intenzione di ben figurare, avendo confermato gli interpreti principali dell’annata passata, annettendone ulteriori di grande spessore tecnico.

Inclusione, dicevamo, che parte dal gesto più semplice ma anche più efficace di tutti: abbassare i prezzi. Il costo del singolo biglietto di ingresso sarà infatti di 8 €, con alcune agevolazioni e gratuità che verranno illustrate più in avanti.

Alla luce di ciò, decisamente vantaggiosa la campagna abbonamenti per chi vorrà, in un’unica soluzione, “togliersi il pensiero” e dimostrare grande sostegno alla squadra ed alla società.

Di seguito il prospetto riepilogativo:



Abbonamento Standard

€ 100

comprende tutte le gare stagionali (regular season + playoff/playout + Coppa Italia), inclusa Supporter Card.

Abbonamento Family*

€ 190

comprende n. 2 abbonamenti standard + n. 2 Supporter Card; tariffa riservata a parenti entro il primo grado (genitori-figli, marito-moglie, nonno-nipote, fratelli e/o sorelle) che sottoscriveranno contestualmente l’abbonamento.

Abbonamento Family Plus*

€ 250

comprende n. 3 abbonamenti standard + n. 2 Supporter Card; tariffa riservata a sottoscrizione contestuale dell’abbonamento da parte di due genitori + un figlio. Per ogni figlio in più il costo dell’abbonamento sarà di ulteriori € 50 (senza Card).

Abbonamento Over 65

€ 70

comprende tutte le gare stagionali (regular season + playoff/playout + Coppa Italia), esclusa Supporter Card. La tariffa è riservata ai nati fino al 31/12/1954.

* NOTA: Può essere necessario produrre lo stato di famiglia all’atto della sottoscrizione.

Come sottoscrivere gli abbonamenti?

Di seguito i contatti attraverso i quali sottoscrivere la propria tessera:

Telefono: il numero di riferimento è il 3389690908 (Salvatore), ma è possibile effettuare la sottoscrizione anche attraverso i seguenti ulteriori numeri: 3393466860 / 3385262136 / 3292332743 / 3393196772 / 3495899681;

Mail: all’indirizzo info@mgscuolapallavolo.it;

Social: messaggio privato alla pagina Facebook M&G Scuola Pallavolo.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche direttamente al Palas di Grottazzolina, a partire dal 02 Settembre, tutte le sere (dal lunedì al venerdì) dalle ore 18.

Saranno inoltre allestiti degli infopoint dedicati durante varie manifestazioni in programma nelle prossime settimane sul territorio, di cui verrete prontamente informati seguendo i nostri canali ufficiali e social.