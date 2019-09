Si è chiusa ieri la terza settimana di lavoro della Cucine Lube Civitanova: i campioni d’Italia e d’Europa hanno effettuato venerdì mattina l’ultima seduta di tecnica all’Eurosuole Forum, poi nel pomeriggio allenamento di atletica al campo sportivo di Santa Maria Apparente a chiusura di cinque giorni intensi, come tipico in questa prima fase di preparazione alla stagione 2019-20. Per i sei biancorossi al lavoro (Simon, Rychlicki, Kovar, Massari, Marchisio, Diamantini) con l’aggiunta del regista taiwanese Pei Huang, ci sarà un weekend di riposo prima della ripresa dell’attività prevista lunedì prossimo.

Prossima settimana che vedrà i cucinieri, per la prima volta dell’anno, a confronto con squadre che prenderanno parte al campionato di Serie A3. Non si tratterà di veri e propri test match (in programmazione per il mese di ottobre, a breve il calendario sarà definito) ma di allenamenti congiunti che serviranno e tenere alto il ritmo e, vista l’esiguo numero dei biancorossi al lavoro causa impegni con le Nazionali, per testare i meccanismi di gioco.

Gli allenamenti congiunti si svolgeranno all’Eurosuole Forum di Civitanova alle ore 17.00 circa (ingresso libero): tre gli appuntamenti in programma la prossima settimana, martedì 17 settembre con la Videx Grottazzolina, mercoledì 18 e venerdì 20 settembre con la Gibam Fano, formazioni che saranno ai nastri di partenza del nuovo campionato di Serie A3.