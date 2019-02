Volley, Coppa Italia: statistiche Lube in Final Four

Meno tre. Manca sempre meno all’appuntamento con la Final Four della Del Monte Coppa Italia per la Cucine Lube Civitanova. Sabato e domenica si torna a giocare alla Unipol Arena di Bologna, nuovamente teatro della kermesse organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A come due anni fa esatti. Palasport particolarmente caro al Club biancorosso, che proprio nel 2017 conquistò la quinta Coppa Italia della sua storia nel grande impianto bolognese di Casalecchio di Reno.

E’ la diciassettesima volta che la Cucine Lube approda all’atto conclusivo della Coppa Italia. Inoltre, si tratta della nona partecipazione consecutivaalla Final Four che assegna la coccarda tricolore.

Ripercorriamo allora tutte le Final Four, Final Six o Final Eight di Coppa Italia disputate dalla Lube Volley nella sua storia.



Ancona/Pesaro/Macerata/San Benedetto – stagione 2000/2001: è la prima Final Six raggiunta dalla Lube che fa subito centro praticamente in casa, battendo prima nei quarti a girone Roma e Padova al Fontescodella di Macerata (doppio 3-0), al PalaRossini di Ancona in semifinale Modena (3-2) e poi Treviso nella finalissima (3-0), conquistando così il primo trofeo della sua storia.

Milano/Forlì/Biella – stagione 2001/2002: si gioca con la formula della Final Eight, nei quarti la Lube elimina nettamente Milano (3-0) a Forlì, ma poi viene fermata in semifinale dalla Maxicono Parma (1-3) al Forum di Assago.

Trento/Bolzano – stagione 2002/2003: altra Final Eight e arriva la seconda Coppa Italia della storia Lube, battuti nei quarti giocati a Bolzano i padroni di casa del Trentino (3-1), in semifinale al PalaTrento la Kerakoll Modena (3-1) e nella finalissima la Sisley Treviso (3-2) dopo una storica rimonta.

Firenze/La Spezia – stagione 2003/2004: nella Final Eight sofferta vittoria nei quarti di finale contro Padova a La Spezia, poi al Mandela Forum di Firenze Lube sconfitta per 2-3 in semifinale da Cuneo.

Forlì/San Sepolcro – stagione 2004/2005: la Lube stavolta si ferma ai quarti di finale della Final Eight, sconfitta al tie break a San Sepolcro da Padova.

Forlì/Bassano del Grappa/Ferrara – stagione 2005/2006: in Final Eight altro stop nei quarti di finale per la Lube che viene sconfitta per 1-3 dall’Itas Diatec Trentino.

Milano/Bassano del Grappa – stagione 2007/2008: ecco la terza Coppa Italia della storia Lube, conquistata con un percorso netto nella Final Eight. Nei quarti di finale a Bassano del Grappa 3-0 su Modena, in semifinale al Forum di Assago 3-0 su Cuneo e altro 3-0 sulla M.Roma Volley nella finalissima

Mantova/Bassano del Grappa/Forlì – stagione 2008/2009: seconda Coppa Italia di fila e quarta complessiva vinta dalla Lube, che nella Final Eight si sbarazza di Vibo Valentia nei quarti a Bassano (3-0), poi al PalaFiera di Forlì completa l’opera contro Piacenza in semifinale (3-1) e Cuneo in finale (3-1).

Verona – stagione 2010/2011: stavolta si gioca con la formula della Final Four e nella semifinale le Lube va ko al tie break contro Cuneo.

Roma – stagione 2011/2012: nella Final Four la Lube batte prima Modena in semifinale per 3-1, ma poi arriva lo stop in finalissima dove i biancorossi subiscono la rimonta di Trento (2-3).

Milano – stagione 2012/2013: il percorso della Lube nella Final Four si ferma in finale contro Trento come un anno prima, stavolta 1-3 il risultato, dopo il 3-1 su Modena in semifinale.

Bologna – stagione 2013/2014: novità Bologna per la Final Four di Coppa Italia, la Lube però viene eliminata in semifinale per 2-3 dall’esordiente Sir Safety Perugia.

Bologna – stagione 2014/2015: ancora al PalaDozza la Final Four e purtroppo altro stop al tie break in semifinale per la Lube, sconfitta da Modena.

Milano – stagione 2015/2016: la Final Four torna al Forum di Assago, ancora un’eliminazione in semifinale per la Lube superata da Trento per 2-3.

Bologna – stagione 2016/2017: stavolta si gioca alla Unipol Arena e la Cucine Lube Civitanova trionfa per la quinta volta battendo Piacenza in Semifinale (3-2) e Trento in Finale (3-1), un ritorno al successo dopo 8 anni di digiuno in Coppa Italia.

Bari – stagione 2017/2018: sede inedita per la Final Four di Coppa Italia. Al PalaFlorio la Cucine Lube Civitanova, campione uscente, supera in Semifinale l’Azimut Modena (3-1) ma il giorno successivo deve cedere dopo una vera e proprio battaglia nella Finale contro la Sir Safety Conad Perugia (1-3).