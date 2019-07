Volley, cresce a Civitanova attesa per Italia-Slovenia

Continua a salire l’attesa per il Test match con la Slovenia che la Nazionale italiana giocherà mercoledì 24 luglio alle ore 20 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. La prevendita procede ad ottimo ritmo: oggi sono stati messi a disposizione per l’acquisto gli ultimi tagliandi nei settori Numerati. Ancora attiva, inoltre, la possibilità di acquisto anche dei biglietti non numerati nei settori di Curva. Si profila, dunque, una bella cornice di pubblico per la prima storica gara degli azzurri nell’impianto dei campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova: un evento da non perdere.

Come acquistare i biglietti per Italia-Slovenia del 24 luglio: online e al botteghino

Prevendita online su lubevolley.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia. Prevendita anche presso il botteghino dell’Eurosuole Forum dal lunedì al venerdì (orario 17.00-19.30) e il sabato (orario 10.00-13.00).



Domenica e martedì gli ultimi due allenamenti aperti al pubblico

La scorsa settimana ha fatto registrare oltre 1000 tifosi presenti all’Eurosuole Forum nei tre allenamenti aperti al pubblico per vedere al lavoro Juantorena, Balaso, Anzani e compagni. Si replica domenica 21 e martedì 23, (orario 17.00-20.00) ultimi due giorni a disposizione per seguire gli allenamenti prima del test match.