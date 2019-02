Volley, De Giorgi e Stankovic presentano la Coppa Italia

Coach Fefè De Giorgi e il capitano Dragan Stankovic presentano l’appuntamento con la Final Four di Coppa Italia, uno dei momenti più attesi della stagione per la Cucine Lube Civitanova.

Il tecnico salentino va a caccia del suo terzo trofeo sulla panchina biancorossa: c’è infatti la sua firma sulle due Coppa Italia vinte dal Club cuciniero nel 2008 e nel 2009, due successi consecutivi che hanno portato in bacheca rispettivamente la terza e quarta Coppa Italia della storia.

“La Final Four di Del Monte Coppa Italia sarà certamente una manifestazione molto equilibrata e spettacolare – dice Fefè De Giorgi alla vigilia dell’appuntamento bolognese – dove si incontreranno le quattro migliori del campionato, anche in base a quanto fatto vedere fino ad oggi nel corso della Regular Season. Inevitabile, quindi, che ci aspetti delle gare di altissimo livello e che ogni singolo dettaglio sarà fondamentale. Per quanto riguarda la nostra Semifinale, troveremo dall’altra parte della rete l’Itas Trentino, una formazione che conosciamo molto bene visto che l’abbiamo già incontrata in altre tre occasioni nel corso dell’attuale stagione: siamo consapevoli che ci sarà da battagliare e che sarà una sfida intensa, siamo pronti a questa eventualità e ad affrontare l’avventura nella Final Four di Bologna”.



Per Dragan Stankovic, invece, il rientro dopo un breve stop per un piccolo problema muscolare, è arrivato puntuale per l’appuntamento di Casalecchio di Reno. Per il capitano serbo della Cucine Lube Civitanova l’obiettivo è bissare l’impresa del 2017, quando proprio alla Unipol Arena i biancorossi conquistarono la loro quinta Coppa Italia nella Finalissima contro Trento, avversario della Semifinale di sabato.

“E’ arrivato un altro appuntamento atteso della nostra stagione – spiega Stankovic – la Final Four di Del Monte Coppa Italia, ovvero il terzo obiettivo dell’anno che ci giocheremo in campo. Stiamo preparando al meglio l’evento della Unipol Arena, a partire dalla Semifinale con Trento, una gara che andrà affrontata con grande attenzione e concentrazione per provare ad approdare alla Finalissima. Ovviamente siamo consapevoli che il titolo sarà in ballo tra tutte squadra forti e in grado di vincere, quindi dovremo mettere in campo qualcosa in più degli altri per riuscire a spuntarla: siamo carichi e vogliamo regalare ai tanti tifosi che ci seguiranno fino a Bologna una bella soddisfazione”.