Volley, De Giorgi (Lube): Lavoriamo sull’intesa di gruppo

Secondo allenamento congiunto consecutivo per la Cucine Lube Civitanova che nel pomeriggio di oggi si è misurata all’Eurosuole Forum con la Gibam Fano, altra formazione che prenderà parte al campionato di serie A3, dopo il test di ieri con la Videx Grottazzolina. Risposte preziose per Fefè De Giorgi e il suo staff che, nonostante i pochi elementi della rosa a disposizione, possono valutare i progressi dei giocatori biancorossi al lavoro dallo scorso 26 agosto, quando manca ormai un mese esatto al via ufficiale della stagione 2019-20 (in programma il 20 ottobre con la prima di SuperLega contro la Gas Sales Piacenza).

Proprio come ieri le due squadre hanno disputato due set: il primo con la ripetizione di alcune azioni (palla di conferma) per aumentare il volume di gioco e gestire al meglio particolari situazioni in campo, il secondo come una normale partita. In entrambi i casi successo ottenuto da Simon e compagni, 25-14 e 25-18. Formazioni obbligata per coach De Giorgi con Huang in regia, Rychlicki opposto, Kovar-Massari in banda, Simon-Diamantini al centro, Marchisio libero. A dare man forte il beacher Matteo Ingrosso e due giovani innesti dalla Serie A3 della GoldenPlast Civitanova, uniti al gruppo biancorosso per l’occasione: il palleggiatore Azaria Gonzi e lo schiacciatore Gianluca Dal Corso.

Venerdì si replica ancora l’allenamento congiunto con la Gibam Fano, sempre all’Eurosuole Forum: sarà il terzo test consecutivo a chiudere la quarta settimana di preparazione dei campioni d’Italia e d’Europa.



“Approfittiamo per fare un po’ di 6 contro 6 e avere stimoli nuovi – commenta coach Fefè De Giorgi al termine del test con Fano – siamo nella quarta settimana di lavoro ed è importante provare varie situazioni tattiche di gioco e ripeterle con una buona continuità come abbiamo fatto in questi allenamenti congiunti, cercando di migliorare sempre. Rychlicki ha grande voglia di inserirsi bene nel gruppo, sta lavorando con grande serietà ed impegno. Venerdì ci alleneremo di nuovo con Fano, un altro test per crescere ancora e lavorare sull’intesa”.