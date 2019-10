Volley, De Giorgi (Lube): Turn over vincente

Le interviste ai biancorossi dopo il match con Sora vinto dalla Lube.

Jiri Kovar: “Siamo contenti del risultato ma non felicissimi del gioco, però ci prendiamo questi tre punti e pensiamo al prossimo impegno a Milano. Ci manca ritmo dopo pochi allenamenti insieme ma non è una scusante, affrontiamo una gara alla volta utilizzando anche il match per migliorare. Stiamo lavorando giorno per giorno per questo, ogni singolo momento va sfruttato per alzare il livello di gioco”.

Kamil Rychlicki: “E’ arrivata la seconda vittoria in pochi giorni, bene così visto che alcuni giocatori ci hanno raggiunto da pochissimo. Abbiamo bisogno di tempo per far salire il nostro livello ma l’importante era cominciare bene, il gioco arriverà più avanti, è stato fondamentale intanto conquistare altri tre punti”.

Fefè De Giorgi: “Visto che giocheremo sempre ogni tre giorni ho cercato di dare del campo ad altri giocatori stasera, sfruttando le partite per migliorare un po’ l’intesa, ogni momento va utilizzato. Ad esempio per un palleggiatore questo è il momento più complicato, non deve pensare solo all’aspetto tattico ma anche a come deve dare la palla. Abbiamo iniziato questa avventura insieme e sono arrivate due vittorie”.