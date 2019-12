Volley, definito il percorso Lube in Coppa Italia

La 13a giornata del 22 dicembre ha chiuso il girone d’andata in SuperLega Credem Banca, definendo le 8 formazioni che si sfideranno per la Del Monte® Coppa Italia. Oltre alla Cucine Lube Civitanova, Perugia, Modena, Milano, Trento, Ravenna, Padova e Monza sono le altre squadre qualificate ai Quarti di Finale, che si giocheranno in gara unica mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio prossimo, in casa delle squadre con miglior classifica (giovedì 23 alle 20.45, diretta su RAI Sport). I biancorossi, proprio come un anno fa, troveranno all’Eurosuole Forum il Vero Volley Monza sulla strada verso la Final Four. Da segnalare il sorpasso all’ultimo si è verificato fra Milano e Trento (sconfitta proprio dalla Cucine Lube), con l’Allianz Milano che ha messo la freccia per prendersi il quarto posto e giocare in casa i Quarti proprio contro la squadra di Lorenzetti.

Come già annunciato, la Final Four si giocherà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020. Evento in versione doppia, dato che la domenica sarà aperta dalla finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3.

SuperLega Credem Banca – Classifica finale Girone d’andata

Cucine Lube Civitanova 35, Sir Safety Conad Perugia 28, Leo Shoes Modena 28, Allianz Milano 25, Itas Trentino 24, Consar Ravenna 16, Kioene Padova 15, Vero Volley Monza 15, Calzedonia Verona 14, Gas Sales Piacenza 12, Top Volley Cisterna 9, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 4.

Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Quarti di Finale

Mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio 2020, ore 20.30

Il calendario verrà definito sulla base della programmazione di RAI Sport

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza (1a – 8a)

Allianz Milano – Itas Trentino (4a – 5a)

Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova (2a – 7a)

Leo Shoes Modena – Consar Ravenna (3a – 6a)

Final Four

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 22 febbraio 2020, ore 16.00

1a Semifinale Diretta RAI Sport

Sabato 22 febbraio 2020, ore 18.30

2a Semifinale Diretta RAI Sport

Domenica 23 febbraio 2020, ore 18.00

Finale Diretta RAI Sport