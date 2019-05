Volley, Del Monte Junior League: Lube U20 presente

Cucine Lube Civitanova Under 20, vice campione in carica, è ai nastri di partenza dell’edizione n. 28 della Del Monte® Junior League: si gioca a Castellana Grotte (BA) a partire da giovedì 23 fino a sabato 25 maggio. La manifestazione è organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A e Materdominivolley.it Castellana Grotte, in collaborazione con Fipav Puglia e Fipav Bari-Foggia ed i patrocini di Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport e Comune di Castellana Grotte. Il torneo è riservato agli Under 20 (limiti di età per atleti nati dal 1999 al 2002), senza l’utilizzo di fuori quota. I biancorossi di Rosichini e Paparoni vanno a caccia del quarto titolo della storia del Club.

Le sedi e le squadre

Il Pala Grotte e Casa Materdomini (la vicina Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto) ospiteranno le schiacciate delle otto squadre finaliste Under 20 che si affronteranno per la conquista del “Trofeo Massimo Serenelli”: Cucine Lube Civitanova, Materdominivolley.it Castellana Grotte, Itas Trentino, Azimut Leo Shoes Modena Volley, Kioene Padova, Sir Safety Conad Perugia, Kemas Lamipel Santa Croce e Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania.



Come seguire il torneo sui social

La Del Monte® Junior League 2019 sarà fortemente social. Facebook ed Instagram saranno i principali canali di comunicazione per raccontare l’evento: i protagonisti sul campo lo saranno anche sui social. La pagina Facebook della Lega Pallavolo Serie A aggiornerà giorno per giorno l’andamento della Finale. Inoltre ci sarà un gruppo Facebook dedicato “Del Monte Junior League” (https://www.facebook.com/groups/delmontejunior/) tramite il quale tutti i partecipanti (tecnici, atleti, tifosi…) potranno interagire postando foto, video e curiosità sulla manifestazione in tempo reale.Un altro modo per condividere le proprie foto sarà quello di postarle su Instagram con hashtag #delmontejunior

La finale in diretta gratuita su Lega Volley Channel

Il match di Finale della Del Monte® Junior League 2019 verrà trasmessa sabato 25 maggio in diretta su Lega Volley Channel (www.legavolley.it e www.elevensports.it) a partire dalle ore 16.30.

La formula

La Junior League 2019 ha visto iscritte 12 squadre di Serie A Under 20, tra queste le prime tre formazioni Cucine Lube Civitanova, Materdominivolley.it Castellana Grotte, Itas Trentino) hanno avuto accesso direttamente alla Final Eight sulla base dell’ordine di classifica ottenuto nella finale dell’edizione 2017-2018. Altre 4 formazioni (Azimut Leo Shoes Modena Volley, Sir Safety Conad Perugia, Kioene Padova, Kemas Lamipel Santa Croce) risultano essere le vincenti dei gironi di qualificazione. Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania è la vincente dei play-off fra le seconde classificate dei gironi di qualificazione.

Le otto squadre partecipanti alla Fase Finale della Del Monte® Junior League sono state suddivise in due gironi:

Girone E

1 Materdominivolley.it Castellana Grotte

4 Sir Safety Conad Perugia

5 Kemas Lamipel Santa Croce

8 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

Girone F

2 Cucine Lube Civitanova

3 Itas Trentino

6 Kioene Padova

7 Azimut Leo Shoes Modena Volley

Il calendario delle gare

IMPIANTI DI GIOCO: Campo 1 Pala Grotte Via Renato Dell’Andro 1 – Castellana Grotte (BA) Campo 2 Casa Materdomini (Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto) Via Rosatella 7 – Castellana Grotte (BA)

Giovedì 23 maggio 2019

Campo 1 Pala Grotte

09.00 Itas Trentino – Azimut Leo Shoes Modena Volley

11.00 Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova

17.00 Sir Safety Conad Perugia – Kemas Lamipel Santa Croce

19.00 Materdominivolley.it Castellana Grotte – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

Campo 2 – Casa Materdomini (Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto)

09.00 Sir Safety Conad Perugia – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

11.00 Materdominivolley.it Castellana Grotte – Kemas Lamipel Santa Croce

17.00 Itas Trentino – Kioene Padova

19.00 Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena Volley

Venerdì 24 maggio 2019

Campo 1 – Pala Grotte

09.30 Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

11.30 Kioene Padova – Azimut Leo Shoes Modena Volley

18.30 Semifinale 1 (1a girone – 2a girone): disputa questa gara la migliore prima classificata

Campo 2 – Casa Materdomini (Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto)

09.30 Materdominivolley.it Castellana Grotte – Sir Safety Conad Perugia

11.30 Kemas Lamipel Santa Croce – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

18.30 Semifinale 2 (1a girone – 2a girone)

Sabato 25 maggio 2019

Campo 1 – Pala Grotte 09.00 Finale 5°- 6° posto 11.30

Finale 3°- 4° posto 16.30

Finale 1°- 2° posto

Campo 2 – Casa Materdomini (Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto)

09.00 Finale 7°- 8°

La rosa della Cucine Lube Civitanova Junior League

1 Manuele BUSSOLARI

2 Diego CANTAGALLI

3 Matteo CICCARELLI

4 Andrea CORDANO

5 Francesco D’AMICO

6 Filippo FEDERICI

7 Stefano FERRI

8 Daniele FURIASSI

9 Tommaso LARIZZA

10 Leandro MOSCA

11 Francesco RECINE

12 Tommaso STEFANI

13 Stefano TRILLINI

14 Azaria GONZI

1° All. Gianni ROSICHINI

2° All. Alessandro PAPARONI

L’albo d’oro della Junior League

1991/92 Il Messaggero Ravenna

1992/93 Sidis Baker Falconara

1993/94 Cassa di Risparmio Ravenna

1994/95 Cassa di Risparmio Ravenna

1995/96 Cassa di Risparmio Ravenna

1996/97 Sisley Treviso

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 TNT Alpitour Cuneo

1999/00 Lube Banca Marche Macerata

2000/01 Esse-Ti Carilo Loreto

2001/02 Sisley Treviso

2002/03 Sira Ancona

2003/04 Icom Latina

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Sisley Treviso

2006/07 Lube Banca Marche Macerata

2007/08 Sisley Treviso

2008/09 Sisley Treviso

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Bre Banca Lannutti Cuneo

2012/13 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2013/14 Itas Assicurazioni Trentino

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Volley Treviso

2017/18 Materdominivolley.it Castellana Grotte