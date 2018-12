Volley, dicembre ricco di impegni per la Lube

Sarà un mese di dicembre ricco di impegni per la Cucine Lube Civitanova. Dopo aver concluso l’avventura al Mondiale per Club con Semifinale e Finale nei primi due giorni del mese, i cucinieri da domenica prossima si ritufferanno nel campionato di SuperLega con la trasferta di Milano: da lì in avanti tornerà il ritmo senza sosta di una gara ogni tre giorni che Stankovic e compagni hanno già sperimentato nel mese di novembre, in cui hanno disputato 10 gare in 30 giorni. Tra campionato e Champions League, i cucinieri saranno chiamati a scendere in campo ben 7 volte in poco più di venti giorni, dal 9 al 30 dicembre.

Rush finale del girone di andata di Regular Season: 4 gare al termine

Si comincia, come detto, domenica a Busto Arsizio contro Milano per l’undicesima giornata di andata di SuperLega, poi la prossima settimana in programma il doppio turno casalingo con Latina (mercoledì 12, recupero della decima di andata saltata dai biancorossi per il Mondiale per Club) e con Castellana Grotte (sabato 15, anticipo televisivo della dodicesima di andata). Infine il girone di andata si chiuderà domenica 23 con la trasferta di Vibo Valentia. Con l’obiettivo di conquistare la miglior posizione possibile in classifica anche in vista delle griglia dei quarti di finale di Coppa Italia che sarà stilata in base alla classifica finale di andata dal 1° all’ 8° posto (si disputeranno in gara secca in casa della miglior classifica mercoledì 23 gennaio).



Il girone di ritorno riparte subito il 26 dicembre

Nell’ultima parte di 2018 ci sarà ancora il tempo per le prime due gare del girone di ritorno: nel giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre, la Cucine Lube Civitanova scenderà in campo all’Eurosuole Forum per affrontare la Kioene Padova nella prima giornata, poi domenica 30 dicembre ultima gara dell’anno solare in trasferta a Ravenna, per la seconda di ritorno.

C’è anche la Champions League: impegno in Repubblica Ceca

In mezzo ai sei impegni di SuperLega, si piazza anche la lunga trasferta di Champions League in Repubblica Ceca. Mercoledì 19 dicembre, infatti, la Cucine Lube Civitanova affronterà a Karlovy Vary (zona ovest della Cechia) il VK Karlovarsko, squadra esordiente nella massima competizione europea. Obiettivo, naturalmente, sarà conquistare altri tre importanti punti dopo l’ottimo esordio del 22 novembre nel derby italiano contro Modena vinto 3-0. Quest’anno, infatti, passeranno alla fase ad eliminazione diretta le prime classificate di ciascuno dei 5 gironi della prima fase e soltanto le 3 migliori seconde: vietati, dunque, passi falsi in casa biancorossa.